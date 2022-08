Touba : l’étonnante demande de Barthélémy Dias à Serigne Mountakha

Pour qui connaît Barthélémy Dias, les appels à la paix ne sont pas sa tasse de thé. Pourtant, le maire de Dakar a joué sur ce registre hier, jeudi, lors de sa visite à Touba. «J’ai demandé au vénéré guide de prier pour que cette Assemblée (nationale) soit le reflet de toutes les aspirations du peuple sénégalais et que le Sénégal soit rempli de paix et de prospérité», a confié l’édile de la capitale après avoir été reçu par le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans des propos rapportés par Libération.



Barthélémy Dias, qui n’a pas manqué de prier «pour que Le Bon Dieu accorde une santé de fer et une longue vie» à son hôte, a également pensé aux deux casquettes qu'il porte désormais. «J’ai sollicité des prières tout d’abord pour la réussite de ma mission à la tête de la ville de Dakar, mais également pour celle qui m’est assignée à l’Assemblée nationale», a confié à la presse le maire de la capitale et député élu de Yewwi Askan Wi.