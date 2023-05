Touba : Macky nomme Modou Mbacké Bara Dolly conseiller au Cese

Modou Mbacké Bara Dolly vient d'être récompensé par le président Macky Sall. Ce responsable de l'APR à Touba est nommé conseiller au Conseil économique, social et environnemental (Cese).





Après cette nomination, le chef religieux a exprimé ses sentiments à travers une note transmise à Seneweb.





"Je viens d'apprendre ma nomination au poste de [Conseil économique social et environnemental]. Par décret n°2023-1036 portant désignation de membres du Conseil économique, social et environnemental. Je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux pour la confiance que vous me témoignez.





Je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall pour cette belle nomination. Je remercie aussi tout le département de Mbacké. J'espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités" déclare Modou Mbacké Bara Dolly.