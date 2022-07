Touba : Serigne Abdourahmane Mbacké Afiya tourne le dos a l'Apr et dézingue ses responsables

A quelques jours des élections Législatives du 31 juillet 2022, l'Alliance pour la république (Apr) perd un de ses membre à Touba : il s'agit de Serigne Abdourahmane Mbacké Afiya. Connu pour ses actions sociales notamment envers les prisonniers, le jeune guide religieux a décidé de quitter les rangs du parti du président de la République Macky Sall. Il l'a fait savoir ce jeudi dans une déclaration.





''Les gens parlent de mon rapprochement avec Amadou Bâ, Diouf Sarr et autre responsables de l'Apr, mais je ne vois aucun de ces leaders de l'Apr ni dans un cadre privé ni lors de mes activités que ça soit sociale ou politique. Et pour plusieurs raisons, je vous annonce, qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte l'Apr'', informe-t-il.





''S'il y a une relation entre l'Apr et moi, c'est ma modestie qui la faisait vivre. Et sur le plan politique aucun travail qui promet une victoire de la mouvance présidentielle à Touba et ses environs n'a été fait. À Touba ils ont mis des marabouts qui ne déroule que leur programme de chef religieux. Ce qui est différent de la politique. Je ne vois pas comment ils peuvent gagner les Lnnégislatives'', se désole-t-il





Selon le guide religieux, les leaders de l'Apr n'œuvrent que pour leur propre intérêt. ''Avec le comportement de ces leaders, qui n'ont aucune considération pour les militants, l'Apr peut perdre toutes les compétitions auxquelles il s'engage, prévient-il. Le bien de Macky Sall ne les intéresse pas, ils sont là que pour leur propre intérêt. Ils sont tous en train de faire des calculs pour succéder à Macky Sall.''