TOUBA : Sokhna Mame Say Mbacké (APR) contre la levée des mesures d’assouplissement

Membre de l’Alliance Pour la République (Apr) à Touba, Sokhna Mame Say Mbacké n’a pas caché son amertume suite à la levée des mesures restrictions sur les déplacements interurbains. La petite-fille de Serigne Sohaïbou Mbacké a exhorté le gouvernement à revenir en arrière sur sa décision.





«Le virus gagne du terrain de plus en plus au Sénégal surtout à Touba où on note chaque jour un cas. Je ne suis pas pour les mesures d’assouplissement. On avait mis la pression sur le président Macky Sall en posant des actes de vandalisme pour exiger la levée des mesures restrictions sur les déplacements interurbains. Il l’a finalement exécuté, mais je lui demande de venir sur sa décision d’assouplir lesdites mesures, pour faire bouter la maladie hors du pays», a sollicité Sokhna Mame say Mbacké, responsable apr à Touba.



Elle n’a pas manqué d’inviter les populations de la cité religieuse à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.