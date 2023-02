Touba, Tivaouane, Yoff… : «Ousmane Sonko joue sur une corde raide»

D’après le docteur Alassane Ndao, spécialiste en communication et enseignant à l’UGB, le président de Pastef a beau exceller «dans l’art de créer des contre-feux», il lui sera difficile de couvrir la polémique sur ses rapports avec les confréries. «Ousmane Sonko joue sur une corde raide, décrète l’expert dans les colonnes de L'Observateur. C’est assez difficile surtout par rapport à sa relation avec les guides religieux. Le pouvoir insiste depuis une semaine sur l’idée selon laquelle son parti et lui-même ne respectent pas les chefs religieux.»



Docteur Alassane Ndao martèle : «C’est l’image qu’on veut créer et depuis les événements de Mbacké, il est quand même dans un contexte délétère, précaire, mais il parvient à s’en sortir. Plus on s’approche de l’échéance électorale, plus ce sera compliqué pour lui. Les gens vont chercher la petite bête. Il va falloir qu’il calibre son discours parce que le moindre écart peut être exploité.»