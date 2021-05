Touba : Un homme armé d’une machette arrêté avec…

Un homme âgé d’une trentaine d’années, armé d’une machette, a été arrêté au niveau de la station d’essence de Darou Khoudoss de Touba, ce mardi entre 16h et 17h. C’est le quotidien national Le Soleil qui donne la nouvelle dans sa parution du jour.Selon les témoins, rapporte le journal, le mis en cause arborait un comportement étrange. Le présumé trafiquant de chanvre indien a été maîtrisé par les populations et les éléments de la Dahira Khoudamoul Khadim qui ont procédé à une fouille.Malheureusement pour lui, il dissimulait sous ses habits 101 cornets de chanvre indien. Le bonhomme a été remis, avec son butin, entre les mains de la gendarmerie de Touba Alieu, sur la route de Belel. Les pandores ont ouvert une enquête.