Touba : Un homme de 57 ans tombe avec 1 kg de chanvre indien

Un monogame et père de 03 enfants a été déféré ce vendredi matin au tribunal de grande instance de Diourbel. M.Diaw est poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.Selon des sources de Seneweb proches du parquet, l'homme âgé de 57 ans a été arrêté derrière la mairie de Touba par les éléments du Commissariat de Ndamatou. Le chauffeur était en possession d'un kilogramme de drogue.Le dealer était à bord d'une moto Jakarta avec son conducteur. Peu avant leur interpellation, ils tombent lors de la course poursuite avec les policiers. Le jeune homme s'est relevé en premier lieu en accélérant sa moto pour disparaître dans la nature.Laissé à lui-même, le vieux a tenté de prendre la poudre d'escampette. Mais il a été rapidement neutralisé à cause du poids de son âge. Une fouille corporelle effectuée sur M. Diaw a permis aux policiers de découvrir un sachet contenant un kilo de chanvre indien,dissimulé dans son boubou.Au cours de l'enquête menée par les éléments du commissaire Thiobane, le dealer récidiviste a reconnu la paternité de la drogue, mais soutient que le produit était destiné à sa consommation personnelle. Il confie fumer du chanvre indien depuis le bas-âge jusqu'au jour de son arrestation.Le dealer a toutefois refusé catégoriquement de décliner l'identité de son fournisseur.