Touba: Une frange de Rewmi prend le contre-pied de Idy et soutient la candidature de Macky

Idrissa Seck n'a pas encore donné officiellement sa position sur la prochaine présidentielle de 2024. Mais le président du Conseil Economique Social et Environnemental a déclaré clairement qu'il s'est toujours opposé à un troisième mandat.





Malgré tout, une frange de la coordination communale du parti Rewmi à Touba n'a pas attendu la décision de leur mentor pour prendre position.





En effet, l'un des responsables locaux Mouhamed Cissé et ses camarades signent et persistent que le président Macky Sall est leur unique candidat en 2024. Selon eux, quelle que soit la décision prise par Idrissa Seck, ils ont déjà pris position pour soutenir le second quinquennat du patron de Bby.





Entouré de ses frères de parti Moustapha Messere, Modou Sall Nay ler, Abdou Lahat Guèye entre autres, Mouhamed Cissé accuse l'opposition notamment le Pastef de vouloir installer le chaos dans le pays. Ainsi il a mis en garde Ousmane Sonko et ses partisans.