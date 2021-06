Tournée de Macky : TAS dévoile un gros scandale sur les tracteurs achetés pour le nord du pays

Thierno Alassane Sall fait une grosse révélation qui risque de chahuter la tournée « économique » du président de la République, Macky Sall dans le nord du pays. Invité de l’émission « Objection », l’ancien ministre de l’Energie démissionnaire du gouvernement, dévoile un gros scandale à propos des tracteurs qui devaient servir dans l’exploitation des périmètres aménagés dans le nord.





Selon TAS, beaucoup de ces engins ont été retrouvés vendus en Mauritanie. « Si sa tournée c’est pour tâter le pool réel du pays, il n’a pas besoin de faire le terrain. Dans le nord du pays où il va, il y a beaucoup de périmètres aménagés qui ne sont plus fonctionnels. Je donne souvent l’exemple du périmètre de Ayré Lao où il y a 1000 hectares qui depuis un an et demi n’ont pas été exploités parce que le Gie qui l’exploitait est en faillite », révèle-t-il.