Tournée de remobilisation au centre et au sud du pays : L’Apr en mode ‘’Némékou tour’’

Décidément les rôles ont changé dans l’échiquier politique mais l’adversité reste intacte. Remplacée au pouvoir par leurs rivaux du Pastef, l'Alliance pour la République (Apr) est déterminée à occuper le poste d’opposant radical laissé vacant par Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Cie.









A peine un mois après la perte du pouvoir, le parti de Macky Sall sonne la remobilisation des troupes avec comme objectif final : « faire face et poursuivre sur le terrain de la mobilisation permanente pour la reconquête du pouvoir ». Ragaillardi par la mobilisation de leurs militants de Tambacounda et de Kaffrine qui ont réservé un accueil chaleureux à la délégation envoyé par Macky Sall au Daaka de Médina Gounass, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Apr a décidé de se mettre en mode ‘’Némékou Tour’’.









En effet, dans un communiqué signé par le porte-parole national, Seydou Guèye, le SEN de l’APR, après avoir salué « les populations des régions de Kaffrine et Tambacounda, premières étapes de la tournée nationale de remerciement et de remobilisation engagée par le parti », a décidé « de poursuivre cette dynamique d’écoute et d’échange ». Ce, afin de « procéder à l’évaluation objective et sans complaisance des résultats de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et à l’analyse du cours politique actuel au regard des actes inauguraux préoccupants posés par les nouvelles autorités ».









Dans ce cadre, confie le SEN, « des délégations se rendront très prochainement dans les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Diourbel ». A cet égard, il est demandé à l’ensemble des militants, responsables et sympathisants de ces différentes régions, en relation avec ceux de la coalition, « de commencer à prendre les dispositions nécessaires pour le succès de ces moments d’animation politique, notamment par la mobilisation, l’ouverture, la solidarité et le consensus ».