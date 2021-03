Tournée de remobilisation : Karim envoie 16 voitures 8x8 au PDS

L’éclatement des émeutes suite à l’arrestation de Sonko dope la classe politique. C'est notamment le cas du Parti démocratique sénégalais (PDS).Selon le quotidien EnQuête qui vend la mèche, Karim Wade a sorti les gros moyens pour replacer le parti libéral sur l’échiquier politique national.Rien que sur le plan logistique, Wade-fils a envoyé 16 véhicules 8X8 aux libéraux.Les libéraux, qui sont en tournée politique, étaient à Podor ce vendredi et à Matam samedi dernier.Hier, la délégation du PDS était à Saint-Louis où tous les responsables communaux et départementaux étaient convoqués en assemblée générale.La délégation du PDS sera, aujourd'hui, à Kébémer, avant de faire cap sur Touba et Mbacké les 26 et 27 mars prochains.