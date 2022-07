Tournée des leaders de YAW à Ziguinchor : "Toutes les initiatives des victimes du 17 juin vont être soutenues"





C'est la déclaration des membres délégués à Ziguinchor par la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi pour rencontrer les familles des victimes, et des personnes ayant subies des violences physiques et morales, lors de la manif du 17 juin dernier. À la tête de cette délégation, Khalifa Sall dénonce et condamne ce qui s'est passé ce 17 Juin. Il affirme que c'est " honteux et inacceptable".

" Nous sommes venus dans la région de Ziguinchor communier avec des familles, avec des militants et des camarades; ce furent des moments émouvants au cours desquels, nous avons compris que être de la Casamance, c'est être très digne, c'est être très courageux, c'est être très endurant. C'est ce que nous avons retenu des pères, des mères, des oncles, des frères et des sœurs que nous avons rencontrés aujourd'hui".

Khalifa Sall et Cie ont saisi cette occasion pour revenir sur les événements du 17 juin ayant coûté la vie à trois jeunes, dont deux de la région de Ziguinchor. L'ancien maire de Dakar souligne qu'il y a plus de 80 jeunes arrêtés lors de ces événements du 17 juin. Ces citoyens ont vécu et enduré des moments inoubliables de privation de liberté, mais surtout de tournure. Ces derniers ont été victimes de brimades et sévices de la part des forces de sécurité et de défense, soutient-il, ajoutant que toutes les initiatives prises par ces derniers seront soutenues par la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Khalifa Sall et les leaders demandent une contre-expertise pour Abdoulaye Diatta et Idrissa Goudiaby tués le 17 juin dernier. Ils demandent et exigent des autorités toutes la lumière sur la mort de ces deux jeunes. Ce, après avoir exprimé leur soutien aux familles de Idrissa Karamo Goudiaby et Alexis Abdoulaye Diatta.