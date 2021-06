Tournée économique du président : Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, les prochaines étapes

Après Kaffrine, Kédougou, Saint-Louis et Matam, c’est au tour des regions centre et Sud (Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) d’accueillir le président de la République. De retour du nord du pays, Macky Sall a demandé, en conseil des ministres ce mercredi, aux membres du gouvernement de « préparer les prochaines tournées économiques ».







Et particulièrement dans les régions de Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor où, renseigne-t-il, « il sera procédé au lancement de l’Agropole Sud, des travaux de la route Senoba-Ziguinchor et à l’inauguration du barrage d’Affiniam nouvelle génération ».