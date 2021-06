Tournée économique : Macky Sall attendu à Saint-Louis et à Matam du 12 au 19 juin

Après Kaffrine et Kédougou, le Président de la République va entamer une autre tournée économique durant ce mois de juin. «Le Chef de l’Etat informe, enfin, le Conseil qu’il effectuera du 12 au 19 juin une tournée économique dans le Nord du Sénégal (régions de Saint-Louis et de Matam), afin d’évaluer les investissements publics réalisés et engager de nouveaux programmes de développement territorial : un Conseil Présidentiel et un Conseil des Ministres sont prévus à Matam », a-t-on indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jeudi 3 juin au Palais de la République.