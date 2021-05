Tournée économique : Macky va parcourir 1600 km

Le chef de l'État reprend ses tournées économiques à l’intérieur du pays, notamment à Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou.



Macky Sall va procéder à l’inauguration d’infrastructures hospitalières et routiers de plus de 50 milliards Fcfa.



D’après Le Soleil, du 29 mai au 1er juin 2021, le président de la République devra parcourir plus de 1600 km, en 81 heures, pour rallier une demi-douzaine de localités.



À Kaffrine, il va inaugurer l’hôpital régional, la route Kaffrine-Nganda longue de 35 km. Le Président Sall lancera également le Pôle Emploi.



Le dimanche 30 mai, il va rallier Tambacounda avant de se rendre au Daaka et rendre visite au Khalife de Medina Gounass.



Macky Sall se rendra ensuite à Kédougou où il va inaugurer l’hôpital régional, le système d’alimentation en eau, les travaux de Promovilles et du Pudc et la route Kédougou-Salémata.