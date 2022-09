Tournée parlementaire : Pape Djibril Fall promet d’interpeller les ministres sur les manquements notés dans certains villages

Dans le cadre de sa tournée parlementaire, le leader de la coalition Les Serviteurs, Papa Djibril Fall, a effectué une série de visites pour échanger avec les populations. A cette occasion, l’honorable député a pu s’enquérir de la situation qui ses compatriotes endurent dans certaines localités du pays.



Selon le nouveau député élu à l’Assemblée nationale, des manquements sont à noter dans la région de Kao, plus précisément dans la commune de Dya située dans le département de Khombole. Les populations souffrent d’un manque d’infrastructures, d’électrification et d’eau potable.



A cela s’ajoute le quai de pêche qui est dans un état déplorable. Pour lui, «il se pose la problématique des infrastructures, des quais de pêche, des aires de transformation et de commercialisation ainsi que des complexes frigorifiques de conservation».



C’est pourquoi, une fois à l’hémicycle, il interpellera les ministres concernés.