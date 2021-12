Trafic de drogue : Le dealer piégé par un indicateur de la police

Alors qu'il croyait remettre la drogue à un potentiel client, Ndongo Dièye, livreur de 29 ans, l’a, en réalité, vendu à l'agent indicateur de la police.



Ce dernier s’était infiltré pour démanteler le gang de vendeurs de comprimés d'ecstasy, relate le quotidien Les Échos dans sa livraison de ce jeudi.



L’indicateur de la police, qui se faisait passer pour un potentiel client, l'a appelé et a fait une commande de 45 comprimés à raison de 5000 F l'unité.



N’ayant pas ladite quantité, il était convenu d'apporter 10 comprimés d'ecstasy à l'agent indicateur.



Interpellé et conduit à la police, il a réfuté les faits d'offre et de cession pour lesquels il a été inculpé.



Domicilié à Hann-Maristes, Ndongo Dièye a révélé qu'il a certes détenu ces comprimés de drogue qu'il a livrés, mais qu'il n'est pas un trafiquant.



Finalement, le juge des flagrants délits de Dakar l’a reconnu coupable et l’a condamné à 1 mois ferme de prison. Les faits d'offre et de cession en détention de drogue ont été disqualifiés.