Trafic de médicaments: Le Forum du justiciable plaide pour la criminalisation des dossiers

Le phénomène des faux médicaments est préoccupant. Il prend de l’ampleur. Face à cette situation, le Forum du justiciable donne la «solution» pour le combattre.





L’organisation invite l’Etat du Sénégal à criminaliser le trafic de faux médicaments, de produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Mieux, elle lui demande de ratifier la convention MEDICRIME (Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique).







Selon le Forum du justiciable, la dernière saisie de plusieurs tonnes de médicaments d’une valeur d’un 1.564.118.740 CFA par la brigade commerciale des Douanes de Keur Ayip montre à suffisance que le trafic de médicaments prend des proportions inquiétantes dans notre pays.





«Ce phénomène constitue un danger pour la santé publique et une atteinte au droit à la vie. Si les médicaments contrefaits et de mauvaise qualité inondent les marchés, cela peut causer des dommages irréparables aux consommateurs. D’ailleurs, les dernières statistiques les plus optimistes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) révèlent que les faux médicaments font 100.000 victimes par an en Afrique », indique-t-on dans le communiqué reçu, ce lundi 10 mai.





Le bureau exécutif rappelle, toutefois, qu’en vertu de cette convention, la fabrication intentionnelle, la fourniture, l’offre de fourniture et le trafic de médicaments falsifiés sont considérés comme des infractions pénales. Ce traité novateur appelle à la collaboration multilatérale entre les nations, les disciplines et les secteurs et pose les fondements d’une coopération avec les instances internationales comme INTERPOL, EUROPOL, ONUDC, OMD et OMS et entre elles, afin de mettre un terme à cette menace internationale pour la santé publique.