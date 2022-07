Transfert d'électeurs à Fadiouth : Les précisions du maire

Suite aux accusations de transfert d'électeurs à Fadiouth, le maire Sophie Gladima a apporté des précisions.





''Ce sont des citoyens qui viennent s'acquitter de leur devoir. La spécificité de Fadiouth, c'est que c'est une île. Si aujourd'hui tous les Fadiouthiens décidaient de venir voter ici on serait beaucoup plus nombreux qu'à Joal. On ne serait pas moins de 10.000. Les citoyens Fadiouthiens quel que soit l'endroit où ils sont, il y a des moments où ils se donnent rendez-vous. Quand vous venez ici à la Toussaint, l'île est complètement envahie. C'est une île événementielle et qui se vide après'', explique-t-elle.