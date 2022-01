Transfert supposé d'électeurs : Abdourahmane Baldé met en garde contre un "hold-up électoral" à Kolda

Le candidat Abdourahmane Baldé dit Doura dénonce le transfert d'électeurs

Le candidat de la coalition AVEC/Kolda Debout pour la mairie de Kolda, a déjà voté au centre de vote du CEM1. Avant d'accomplir son devoir citoyen, Abdourahmane Baldé dit Doura a fait le tour de tous les bureaux de vote du centre. Face à la presse, Doura Baldé a dénoncé des irrégularités qu'il qualifie de fraudes électorales assimilées au transfert d'électeurs.







En effet, certains électeurs ont constaté que leurs leurs lieux et bureaux de vote sont changés d'une localité à une autre sans qu'ils soient au courant. Et pis, selon Doura Baldé, ces électeurs sont interdits de vote dans leurs nouveaux bureaux prétextant qu'ils ne sont pas dans les conditions. Et cela ajoute-t-il, au moment où des électeurs de la mouvance présidentielle qui sont victimes de ce transfert sont en train de voter dans leurs nouveaux leurs nouveaux. "Un hold-up électoral est impossible et ne passera pas à Kolda. Notre victoire est évidente", a déclaré la tête de liste de cette coalition qui a toujours drainé du monde durant toute la campagne électorale.