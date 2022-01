Transferts d’électeurs de Djidah Thiaroye Kao à Yeumbeul Sud : Wallu Sénégal saisit la Ceda de Pikine

La coalition Wallu Sénégal soupçonne une tentative de fraude électorale à Djida Thiaroye Kao où des électeurs seraient transférés à Yeumbeul Sud à leur insu. L’information est donnée par le député mandataire national de Wallu, Mamadou Lamine Diallo. La coalition du Pds & Cie a d’ailleurs saisi la Commission électorale départementale autonome (Ceda) de Pikine d’une lettre à laquelle a été jointe la carte d’identité/électeur d’une dame qui a été transférée, à son insu, de Djidah Thiaroye Kao à Yeumbeul Sud.



D’après les informations livrées par Wallu, « elle n’a jamais demandé à changer de lieu de vote et ne s’est jamais présentée devant une commission de révision des listes électorales. À sa grande surprise, le Daf lui a confectionné une nouvelle carte d’électeur en la transférant de Djidah Thiaroye Aw à Yeumbeul à son insu ». Une manœuvre « sans doute pour le compte de Amadou Hott Aspirant PM et candidat de BBY à Yeumbeul Sud », déclare Mamadou Lamine Diallo.



« Je soumets à votre attention cette preuve manifeste de fraude électorale qui touche des milliers d’électeurs de la commune de Djidah Thiaroye Kao et vous demande, conformément à l’article L6 du code électoral, de prendre d’urgence les mesures de redressement requises », a demandé le mandataire de Wallu Sénégal au président de la Ceda de Pikine.