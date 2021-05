Transhumance à l’APR : Le maire de Pikine-Nord Amadou Diarra empoche 15 millions

L’édile de Pikine-Nord, Amadou Diarra, et ses souteneurs ont dû passer une excellente fête de Korité. Selon L’AS, le responsable du mouvement «Yoon Wi», qui a rejoint récemment la mouvance présidentielle, a été reçu, avec ses sympathisants, par le Président Macky Sall à la veille de la fête de l’Aïd El Fitr.D’après les sources du journal, l’ancien responsable du PDS et compagnie seraient sortis du Palais les poches pleines. En effet, celui qui a soutenu Me Madické Niang à la dernière présidentielle «aurait reçu la somme de 15 millions». Une enveloppe qui est tombée au bon moment avec l’approche de la Korité.