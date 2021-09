Transhumance : Confusion à Fouta Tampi après le revirement à 160 degrés de la présidente Fatoumata Ndiaye

Elle reste l'un des symboles de la visite de Macky Sall dans le Fouta. Visite au cours de laquelle Fatoumata Ndiaye, présidente de Fouta Tampi s'était illustrée dans des critiques acerbes contre le chef de l'Etat et sa tournée économique qualifiée de politique par ses opposants. La voilà donc qui retourne sa veste et enclenche un virage à 160 degrés pour se dédire et faire les éloges du président Macky Sall.





Alors très engagée dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes notamment de son terroir, elle est désormais un soutien du président de la République. Fatoumata Ndiaye se dit convaincue, désormais, des réalisations du chef de l'Etat dans sa localité.





À preuve, elle a troqué ses critiques contre des éloges à l'endroit du président Macky Sall, qui, soutient-elle, "a reçu le message que véhiculait le mouvement et a répondu favorablement par d'importantes réalisations".





Sur ce, elle invite tous ses alliés à "faire preuve de reconnaissance et à se mobiliser derrière le chef de l'Etat".





Toutefois, ces réalisations dont parle Fatoumata Ndiaye, passent inaperçues aux yeux des membres du mouvement Fouta Tampi, loin d'être convaincus par leur désormais ex camarade.





Selon Baye Niass, un membre des fondateurs dudit mouvement, "Aucun changement n'a été noté au sein de Fouta Tampi, aucune réalisation n'a été faite ici par le président. Ce que dit Fatoumata Ndiaye n'engage qu'elle et notre mouvement continuera toujours de défendre la cause du Fouta avec ou sans elle jusqu'à atteindre les objectifs fixés", clarifie-t-il.