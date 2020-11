Transhumance : ‘’Sonko a fait du Pastef un dépotoir d'ordures du système’’ (Frape)

Awa Thiam traite Pastef de déportuaire d'ordures

Il incarne une philosophie nouvelle, une autre conception de la politique sénégalaise : l'antisystème. Mais Sonko a changé de fusil d'épaule. C’est du moins l’avis d’Awa Thiam, leader du Front républicain d'action patriotique pour l’émergence (Frape).





‘’Je comprends mieux, quand on dit que répondre à Sonko n’est que déchéance humaine et morale. Le leader du Pastef et le prototype de la contre-vérité. Il n'a aucune maturité politique. Il ne fait que ramasser les déchets du système. Sonko fait du Pastef un dépotoir d'ordures du système’’, a déclaré Awa Thiam.