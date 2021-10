Transhumance politique : La moitié des 117 maires du PDS ont rejoint l’APR

Plus de la moitié des 117 maires qui ont gagné sous la bannière du PDS ont rejoint l’APR depuis 2014, rapporte le quotidien Source A.



On peut citer Oumar Sarr (maire de Dagana), Amadou Diarra (maire Pikine Nord), Samba Ndiaye (maire de Ndoffane), la liste est loin d’être exhaustive.



Si certains maires libéraux ont rejoint le Macky pour des "prébendes" et "privilèges", d’autres n’espéraient plus gagner avec le PDS, lui reprochant de s’allier avec des poids plumes.