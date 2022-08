Transport interurbain : Atépa suggère à Macky de transformer le Brt en tramway

Lors de son entretien avec le chef de l’Etat Macky Sall, l’architecte de renom, Pierre Goudiaby Atépa, a suggéré au président Macky Sall la transformation du Brt (Bus Rapid Transit) en tramway.





En effet, l’entrepreneur économique a jugé plus adapté un système léger sur les rails (Slr) que constitue le tramway, comparé au Brt, sur le corridor Petersen - Guédiawaye.





Pour justifie son choix, l’ingénieur s’est appesanti sur le montage financier du premier projet, mais aussi sur les limites de sa future exploitation.





Selon lui, “le tramway offre un niveau de coût total aussi compétitif que le Brt estimé à 300 milliards et aurait la capacité de transporter plus de 30 000 passagers par heure et sur sens”, rapporte le quotidian d’informations "Bess bi".