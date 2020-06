Transports terrestres : Bientôt une nouvelle loi d'orientation au Sénégal

Le Sénégal sera bientôt doté de nouveaux textes sur les transports terrestres. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a présenté, hier, en commission le projet de textes de la nouvelle loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres.



Selon L'AS qui donne l'information, Me Omar Youm a défendu, en présence du ministre Mayacine Camara, le projet devant les membres de la commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Infrastructures et des Transports de l'Assemblée nationale.