Travaux BRT : Quand Macky rêvait d’un délai réduit

Les chantiers du BRT en retard

Voila 3 ans que les travaux du Brt étaient lancés le 28 octobre 2019. Comme très souvent, le chantier qui devait durer 30 mois a accusé un grand retard, sans compter les dégâts.





Le 28 octobre 2019, le président Macky Sall procédait au lancement des travaux du Bus rapid transit (Brt) sur l’esplanade de la mosquée de Guédiawaye. D’un coup global de 300 milliards sur 18,3 km, les travaux étaient prévus pour une durée de 2 ans et demie. En d’autres termes, la livraison devait intervenir en avril 2022.





Pourtant, malgré les retards accusés alors par le Train express régional, Macky Sall se montrait optimiste au point de vouloir raccourcir la durée d’exécution du Brt. « Monsieur le Directeur général de Crbc, je vous ai dit, connaissant votre efficacité, je crois pouvoir compter sur vous pour réduire le délai contractuel de 30 mois à 25 mois au plus », avait lancé Macky Sall. Il pressait ainsi le patron de l’entreprise chinoise à livrer le chantier au plus tard fin 2021.





Et puisque le TER, le pont de l’émergence et celui de Farafenni ont été inaugurés avant la fin des travaux dans un contexte électoral (présidentielle 2019), il est difficile de ne pas croire que Macky Sall voulait brandir cette réalisation lors des élections locales et législatives de janvier et juillet 2022.





Aujourd’hui, vendredi 28 octobre 2022, les travaux du Brt ont bouclé 3 ans. Ensuite le constat est amer. Les chantiers sont à l’origine d’un quotidien très difficile d’une bonne partie de la population de Dakar.





En plus des impacts drastiques sur la circulation, beaucoup de quartiers ont connu des inondations cette année à cause des travaux. « Tous ces problèmes découlent de la lenteur des travaux. Voici deux hivernages. Je crains même qu’un troisième hivernage trouve ces travaux ici», se plaignait un habitant de Grand-Médine interrogé par le journal Le Quotidien dans un reportage.





Une crainte qui se justifie aujourd’hui plus que jamais. En effet, les travaux évoluent à un rythme assez lent. Comme c’est le cas d’ailleurs de presque tous les chantiers de l’Etat. Le Ter a connu au moins deux ans de retard avant de rouler. Différentes dates ont été annoncées sans jamais être respectées.





Pour l'instant, avec le Brt, on oublie la date contractuelle et celle voulue par le chef de l'Etat pour prendre celle de Mansour Faye. «Ce que nous avons constaté par rapport à l’avancement de ces travaux, nous pouvons espérer que ces chantiers soient livrés au plus tard en décembre 2022 », a affirmé le ministre à l'occasion d'une visite de chantier le mardi 8 juin 2021. Le 4 octobre dernier, il a encore annoncé la même date pour la livraison des chantiers et du système. Et l’exploitation pilote au premier trimestre 2023.