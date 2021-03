Très proche de Idy, la réponse intrigante de Goumbala "à l'appel" de Déthié Fall

Entre Déthié Fall et Idrissa Seck, les relations politiques se détériorent de plus en plus. En effet, l'ex numéro 2 du parti Rewmi compte faire une "importante déclaration ce dimanche", prenant ainsi davantage de distance par rapport à la ligne du parti d'Idrissa Seck. Mais cet état de fait n'a guère empêché Mamadou Goumbala, réputé fidèle au président du Cese, de répondre à l'appel de Déthié Fall.Une présence qui intrigue plus d'un."Je veux que tous les journalistes le sachent. Je suis plus que jamais au parti Rewmi. Si je suis dans cette salle aujourd'hui, c'est parce-que j'ai de bonnes relations avec Déthié Fall. C'est même Idrissa Seck qui m'avait mis en rapport avec lui", clarifie Mamadou Goumbala pour couper court à toutes confusions.