Tribunal : Échanges d’amabilités entre Me El Hadj Diouf et l’avocat burkinabé

Maitre El Hadj Diouf attaque sans mettre de gants l’avocat burkinabé qui s’est constitué ce matin pour la défense de Ousmane Sonko, dans le procès pour diffamation qui l’oppose à Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme. «C’est absurde ce qu’on veut nous faire croire. Qu’on vienne du Burkina ou des USA, on doit s’imprégner du dossier de son client avant de débarquer au Sénégal», a dit l’avocat politicien. Pour Me Diouf, il y a aussi beaucoup de moyens électroniques pour s’informer. «Même via Whatsapp, il pouvait recevoir les dossiers. Je me suis constitué aujourd’hui comme lui et je sais ce que dit le dossier».





L’avocat ajoute que «son client qui l'a constitué pouvait lui donner les éléments par les moyens électroniques. C'est insolite d'aller à Bruxelles par exemple et dire qu'on veut s'imprégner du dossier. Il est absurde de prendre un billet d'avion pour débarquer dans un pays étranger et ne pas s'être préparé. Nous nous opposons fermement au renvoi. Le pays est pris en otage. Il faut que ça cesse», a pesté l’avocat qui a été coupé entre deux diatribes par ses confrères de la défense qui estiment que la courtoisie voudrait que l'on ne traite pas un confrère d’"étranger", alors que nous sommes tous dans la zone CEDEAO.