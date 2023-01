Tribunal : Deux mères de famille jugées pour querelles de voisinage

Kh. Mbaye et A Thiaw, deux voisines, se regardent en chiens de faïence. Après une première comparution qui avait valu à la seconde une condamnation au sursis en octobre dernier, les deux se sont retrouvées à la barre du Tribunal des flagrants délits vendredi dernier.



D’après Le Soleil, la police des Hlm n’en pouvant plus de régler leurs querelles a fini par déférer pour les mères de famille pour violences et voies de fait. A la barre, chacune a essayé de faire porter le chapeau à l’autre. Kh. Mbaye a soutenu que c’est la cinquième fois qu’elle porte plainte contre sa coprévenue. Pour la dernière, a-t-elle déclaré : « Le boutiquier a déposé ma monnaie sur la balance. Quand j’ai voulu prendre l’argent, A. Thiaw qui achetait de l’oignon, a déposé le plateau sur ma main. Je me suis même blessée. Mais, je ne lui ai rien dit. J’ai pris mon argent et je suis partie. »



Elle poursuit : « Le même jour, alors que je rentrais chez moi après avoir accompagné ma tante, mon fils m’a interceptée pour me demander de faire attention car ma voisine n’attendant que moi. En voulant accéder chez moi, elle a bloqué le passage. Je suis retournée en bas pour éviter les problèmes. C’est un voisin qui est venu à ma rescousse. »



En face, A. Thiaw lui reproche d’avoir voulu gâcher sa vie en l’envoyant en prison. Avant de démonter les déclarations de Kh. Mbaye. « Depuis que je suis sortie de prison, je ne cesse de l’éviter. C’est elle qui a commencé les hostilités, a-t-elle affirmé. Après notre dispute, mon époux m’a conseillée d’aller déposer plainte mais nous avons été toutes les deux déférées et placées sous mandat de dépôt ».



Mais, elles seront toutes les 2 sermonnées par la déléguée du Procureur : « Soit vous réglez définitivement vos différends ou l’une d’entre vous déménage, soit vous allez vous retrouver toutes les deux en prison ».



En guise d'avertissement, Kh. Mbaye a été condamnée à 2 mois assortis du sursis, après délibéré. A. Thiaw retourne, pour sa part en prison. Puisqu'elle a écopé de 6 mois dont 1 mois d’emprisonnement ferme.