Troisième candidature : «Les partenaires techniques et financiers ont dissuadé Macky Sall» (Mamadou Lamine Diallo)

Macky Sall a mesuré les risques et le chaos qui se profilaient dans le pays. Il sait que les Sénégalais sont réfractaires au troisième mandat. C'est sans doute pour cette raison qu'il a renoncé au troisième mandat, selon Mamadou Lamine Diallo, député et leader du mouvement Tekki.





Selon lui, les partenaires techniques et financiers de Paris, New York, Washington et Bruxelles lui ont déconseillé de tenter l’aventure. "C’est donc une victoire du peuple sénégalais qu’il faut saluer à sa juste mesure : le peuple l’a forcé à respecter la Constitution et sa parole", dit-il.





Dans la même dynamique, il estime qu'il reste à organiser une élection présidentielle inclusive et Sonko doit pouvoir y participer. "L’élection présidentielle ne doit pas se limiter aux dialogueurs nationaux, notamment aux différents potentiels Medvedev, Khalifa Sall, Amadou Ba, etc.", conclut le leader de Tekki.