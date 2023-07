Troisième candidature : "Macky Sall devrait trancher ce débat depuis longtemps", selon René Massiga Diouf

Le discours du Président de la République de ce soir tient en haleine tout le pays. Une adresse à la nation qui intervient dans un contexte tendu entre manifestations et décrispation politique. Le Sénégal vit un calme précaire depuis des mois sans oublier le baccalauréat général qui débute demain 04 juillet 2023. Ainsi , pour René Massiga Diouf , docteur en sciences politiques , Macky Sall devrait trancher ce débat depuis fort longtemps.





Dans un contexte de crise politique , la question du 3ème mandat devait être élucidée depuis longtemps. C'est l'avis du docteur en sciences politiques, René Massiga Diouf.





"C'est une question qui devait être évacuée depuis des mois. Je crois même que ça a tardé. Mais peut-être qu'il a son agenda politique , ses attentes et des priorités qui font qu'il a attendu ce moment pour se prononcer sur cette éventuelle candidature" , tempère-t-il sur Iradio.

Le Président de la République va trancher dans un contexte chargé avec la tension politique sans oublier la période des examens du baccalauréat.









" Il y a le bac qui se profile à l'horizon et puis le Bfem sans parler du contexte politique très lourd alors, sa décision sur cette problématique de la 3ème candidature vient alourdir encore plus le climat", a estimé René Massiga Diouf.





Selon le docteur en sciences politiques, tout dépend du contenu du message de Macky Sall pour que le Sénégal puisse sortir de cette situation.





"Il n'est jamais trop tard en politique. Tout dépend de ce qu'on dégage comme objectif et du timing qu'on se fixe pour pouvoir être entendu par tous. Dans le cas présent pour le retour de la paix, le calme et la tranquillité d'esprit, il faut un discours audible et d'apaisement donc tout dépendra de son contenu", conclut-il.