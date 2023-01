Troisième mandat : Abdoulaye Wilane déclare Macky Sall hors-jeu

Abdoulaye Wilane déclare Macky Sall hors-jeu

Connu pour son franc-parler, le porte-parole du Parti Socialiste, Abdoulaye Wilane est d’avis que personne ne doit faire un 3e mandat. Interpellé dans l’émission Grand Jury, de ce dimanche 15 janvier, sur une possible candidature de Macky Sall, le président du Conseil Départemental de Kaffrine, sans langue de bois, lâche ses mots : « Dans la constitution, personne n’a droit à un troisième mandat. Surtout quand on a fait deux mandats. D’ici la fin de ce mandat, chaque parti, chaque composante de cette coalition a le droit, l’obligation de faire des évaluations et en tenant compte de ces règlements, de ces procédures et décisions nous pourrons savoir ce que nous devons faire ».