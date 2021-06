Troisième mandat : Le conseil de Mamadou Ndoye à Macky

L’ancien Secrétaire général de la Ligue démocratique (LD) conseille à Macky Sall, à qui on prête des velléités de 3e mandat, de renoncer.



Entre la raison et le droit d’une part ou l’ambition démesurée et la force, Mamadou Ndoye lui conseille de suivre l’exemple de l’ex-Président nigérien, Mahamadou Issoufou.



Ce, dit-il, dans un entretien avec L’Observateur, pour épargner au peuple sénégalais une épreuve de force dramatique et fratricide.