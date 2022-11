Troisième mandat : Les partisans de Mimi exhument une lettre de Macky adressée au Haut Commissariat des Droits de l’Homme en 2012

Le troisième mandat continue d’alimenter les tensions entre Aminata Touré et ses ex-camarades de parti. Après la sortie d’Oumar Youm, hier dans le Jury du Dimanche, fustigeant les sorties de Mimi Touré contre une éventuelle troisième candidature de l’actuel chef de l’État, Les Cadres Mimi 2024 ont ressorti une lettre de Macky Sall adressée au Haut Commissaire des Droits de l’Homme, dans laquelle l’actuel chef d’État s’insurgeait contre les velléités de Wade de briguer un troisième mandat. Seneweb vous propose l’intégralité de leur communiqué.





“Il est navrant que l’avocat Oumar Youm veuille se transformer en avocat de l’impossible 3ème mandat du Président Macky Sall. Me Youm se rappelle-t-il que le candidat Macky Sall avait écrit au Haut Commissariat des Droits de l’Homme exactement le 1er février 2012 pour attirer son attention sur les violences nées d’un mandat illégitime du Président Abdoulaye Wade? Au cas où Me Oumar Youm l’aurait oublié, nous partageons avec lui la lettre en question signée de la propre main de Mr Macky Sall, candidat de la Coalition Macky 2012.





Vouloir revenir sur cette question de troisième mandat définitivement réglée par la Constitution de 2016 ne sera pas accepté par les sénégalais et que Me Oumar Youm se le tienne pour dit, tous ceux qui attiseront le feu seront co-responsables des dégâts et perte en vies humaines qui en découleront”.