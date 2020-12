Troisième mandat : Macky SALL campe sur sa position

Le President de la République Macky s’est encore une fois prononcé sur la question du troisième mandat. Lors de son face à face avec la presse, le chef de l’Etat s’est montré catégorique sur cette question. Selon lui, personne ne peut lui faire faire ce qu’il ne veut pas.« Rien ne s’est produit depuis l’année dernière pour que je change de position sur la question du troisième mandat. Et je répète ce que j’avais dit l’année dernière sur le deuxième mandat. On ne peut pas m'imposer quelque chose que je ne veux pas dire. Et je n’accepterai pas un membre de mon parti ou ma coalition en parler », dit-il .