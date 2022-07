Troisième mandat: Macky Sall invité à tenter le coup

Macky Sall invité pour un 3e mandat

« Mon travail de Président est loin d’être fini », avait déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall, dans un entretien avec Jeune Afrique, fin mai dernier. Même s’il avait donné rendez-vous aux Sénégalais après le scrutin des Législatives prévu le 31 juillet prochain pour (enfin) élucider sa position, le patron de l’Apr a un « soutien » de taille. Il s’agit, en effet, de l’administrateur du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), qui a demandé à Macky Sall de tenter le coup pour ce projet de troisième candidature, qui continue de susciter une vive polémique.





Profitant ainsi d’un meeting politique organisé par le Dr Cheikh Kanté, ce samedi, Thérèse Faye Diouf déclare : « Je l’ai dit et je le répète, ce que les autres n’osent pas dire tout haut, je ne vais pas me garder de le clamer haut et fort : nous voulons donner un troisième mandat au président Macky Sall. C’est nous qui avions élu le Président Macky Sall. Autant certaines personnes peuvent demander à ce qu’il ne brigue pas un troisième mandat, autant nous pouvons légitimement demander qu’il brigue un troisième mandat. Il y va de l’intérêt national ».