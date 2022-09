Troisième mandat : Macky Sall prolonge le suspense

Le président de la République, Macky Sall a encore dribblé les Sénégalais. Alors que beaucoup de concitoyens l’attendaient, ce vendredi, sur le sujet de la troisième candidature, dans son discours à la Nation, il a encore fait faux bond. Macky Sall est revenu sur les incidents survenus lundi dernier à l’Assemblée nationale et les mesures prises pour endiguer la vie chère.



Pourtant, dans l’une de ses sorties dans Jeune Afrique, reprise par la presse nationale, il avait donné rendez-vous aux Sénégalais à la suite des élections législatives du 31 juillet 2022. Mais rien.



Une attitude qui conforte ceux-là qui pensent que le Président Sall ne serait pas contre une troisième candidature.



« Mon travail de Président n’est pas encore fini », avait-il d’ailleurs déclaré, avant que beaucoup de ses plus proches à l’instar de Thérèse Faye Diouf et de son beau-frère, Mansour Faye, ne fassent des appels publics à tenter le coup.



Que va-t-il décider ? Les prochains mois vont sûrement nous édifier.