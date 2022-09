Troisième mandat : Quand Macky Sall donnait rendez-vous aux Sénégalais…

Quand Macky Sall donnait rendez-vous aux Sénégalais…

Macky Sall va-t-il enfin lever le suspense qui a rythmé pratiquement tout son second mandat ? On peut croire que oui. En effet, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le 30 mai dernier, le chef de l’État avait fixé son agenda : “Je répondrai à cette question après les législatives. Il sera alors temps de fixer le cap de 2024. En attendant, nous avons du travail, et nous n'avons guère le loisir de nous disperser”.





C’était la première fois que Macky Sall fixait concrètement un calendrier.





Macky Sall se portera-t-il, donc, candidat pour un troisième mandat, malgré l’interdiction théorique contenue depuis 2001 dans l’article 27 de la Constitution ?