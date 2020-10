UEFA : Neuer, Kimmich, de Bruyne et Lewandowski récompensés (Officiel)

L'UEFA a décerné les trophées du meilleur gardien, défenseur, milieu et attaquant de la saison 2019-2020. L'instance a récompensé les éléments du Bayern Munich, lequel a remporté le titre. Manuel Neuer a été élu meilleur gardien, Joshua Kimmich a obtenu le titre de meilleur défenseur, et Robert Lewandowski a été nommé meilleur attaquant. Le seul joueur non bavarois distingué a été Kevin de Bruyne (Manchester City), en tant que meilleur milieu de terrain. Pour rappel, Robert Lewandowski a notamment inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 10 apparitions en C1, la saison passée.