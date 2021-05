UEMOA: Babacar Diagne porté à la tête de la plateforme des régulateurs de l’Audiovisuel

Babacar Diagne, président du CNRA, vient d’être porté à la tête de la plateforme institution de régulation des régulateurs de l’Audiovisuel des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Ce, lors de la huitième Assemblée générale de la plateforme, élargie à la Guinée ouverte ce jeudi à Dakar. Le thème de cette année est « Impact de la Télévision Numérique Terrestre : Enjeux économiques et socio-culturels ». .Une occasion saisie par Babacar Diagne pour relever les défis auxquels fait face le secteur audiovisuel sénégalais. Il s’agit entre autres, de mettre un terme aux fake news, aux discours de haine qui incitent à la violence et surtout réorganiser le secteur de la presse audiovisuelle.Le président Macky Sall invite quant à lui, à plus de responsabilité pour en finir avec les dérives notées dans le secteur des médias avec notamment la percée du phénomène des réseaux sociaux.