[ÉDITO DU JOUR] Un air de "Dias" sur la route du palais en 2024...

Barthelemy Dias, Maire de la ville de Dakar

En voilà une élection qui risque de donner des idées et pas des moindres, à Barthelémy Dias. Élu maire de Dakar après son mandat à la tête de la commune Sacré-Cœur, le fils de Jean-Paul Dias qui se taille une bonne place au soleil des figures émergentes de l'opposition sénégalaise, se verrait bien disputer la compétition électorale de 2024 pour prendre la relève de Macky Sall.





Devant un Khalifa non partant pour la mairie de Dakar, Barthelémy Dias n’a pas hésité à se lancer. Il a foncé et imposé sa candidature finalement endossée par la coalition Yewwi Askanwi. Puis par les Dakarois qui l'ont conforté dans son projet de maire de la première ville du Sénégal. Le voilà donc, maître incontesté de la capitale sénégalaise: Barthe a reçu les félicitations de ses concurrents dont le maire sortant, Soham Wardini. Et de Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar qui avait pesé de tout son poids pour remporter le scrutin au sortir duquel il ambitionnait de faire basculer la capitale dans l’escarcelle de Benno. Sauf que Barthélémy Dias ne lui en laissera pas l’opportunité. Le contrôle de Dakar, encore une fois, échappe au pouvoir central.





De la prison au palais?





Incarcéré plusieurs fois sous Macky Sall du fait de sa radicalité en tant qu’opposant, Barthélémy Dias pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin. Sa longue marche vers le pouvoir central vient peut-être de débuter, à présent. Sans doute y pense-t-il en se rasant le matin, dorénavant. Lui qui a toujours été dans le viseur du pouvoir central voudrait bien, un jour, en être le détenteur légitime. En effet, figure éminente de la coalition Yewwi Askanwi dont fait partie Ousmane Sonko (arrivé 3e à la dernière présidentielle puis élu maire de Ziguinchor), aux côtés de Khalifa Sall (jusqu'ici non partant), de Malick Gakou (ancien ministre aux ambitions présidentielles), de Déthié Fall (une des nouvelles montantes de la politique), entre autres, Barthélémy Dias pourrait bien briguer les suffrages des Sénégalais en 2024. Une candidature qui risquerait de créer des remous au sein de la coalition Yewwi Askanwi, laquelle a jusqu'ici affiché l'unité devant l'adversaire que représente le pouvoir de Macky Sall.