[Billet ] Un avant-goût d’un (hypothétique) gouvernement Yewwi Askan Wi…

Gouvernement Yewwi Askan Wi

Les récentes nominations, par Barthélémy Dias, du Capitaine Seydina Touré comme conseiller technique chargé de la sécurité urbaine de la ville Dakar, et Guy Marius Sagna, conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion, apparaissent comme le degré zéro de la politique. L’illustration que l’opposition se fourvoie dans le radicalisme et une démagogie primaire. Elle est devenue non seulement otage de l’opinion la plus bruyante sur les réseaux sociaux, mais pire, elle veut à tout prix plaire à la cohorte d’activistes qui a aujourd’hui le vent en poupe.





Sur une note plus tragi-comique, ces nominations sont-elles une indication du futur casting d’un gouvernement Yewwi Askan Wi, si cette coalition parvient au pouvoir. Clédor Sène comme chef de la diplomatie sénégalaise ? Dame Mbodj à l’Éducation ? Abdou Karim Gueye alias “K-rim Xrrum Xax” à la Culture ? Cheikh Oumar Diagne à la tête des bonnes moeurs ? Capitaine Touré à la place Washington ? Guy Marius Sagna à la Santé ? Mame Matar Gueye, conseiller spécial du Président ? Queen Biz, ministre de la Femme et de la Famille ?





Ce n'est que de la politique fiction mais il est fort à parier que ce gouvernement plairait à bon nombre de concitoyens, tellement déçus par des décennies d’immobilisme et d’incurie, qu’ils sont prêts à faire table rase et dégager la classe politique traditionnelle. Tendance mondiale, d’ailleurs, comme l'illustrent les récents succès de Trump, de Beppe Grillo ou même de Zelensky, qui fut humoriste avant de devenir Président de l’Ukraine.