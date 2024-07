Un ex du Bayern dénonce l’attitude honteuse de Cristiano Ronaldo face à la Slovénie

Hier soir, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée particulièrement riche en émotions face à la Slovénie. Si le Portugal a fini par décrocher son billet pour les quarts de finale (il affrontera la France vendredi prochain, ndlr), CR7 s’est fait remarquer en fondant en larmes après avoir raté un penalty en toute fin de match. Et si certains pensaient voir un Ronaldo sensible, l’ancienne gloire du foot allemand Dietmar Hamann (50 ans) n’a pas mâché ses mots.