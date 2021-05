Un mareyeur tue son ami pour les beaux yeux d'une fille

Le mareyeur Mamadou Lamine Ndiaye alias Makhou Diarra a tué son camarade Henry Kourouma qui voulait conquérir une fille.Les faits ont eu lieu au bar "Soninké", sis à Pikine. Le jour des faits, le défunt et son ami Makhou se s'attablent avec de jolies demoiselles.Selon L'Observateur, Henry tombe sous le charme d’une jeune fille nommée Thiané. Mais, celle-ci l’a royalement ignoré.Ivre mort, Henry s’en est pris à la fille en l’abreuvant d’injures. Makhou prend la défense de cette dernière.Fougueux, il gifle Henry. Humilié, il attaque encore Makhou qui se défend en brandissant un couteau qu’il lui a asséné dans le dos et à la tête.Henry s’enfuit, mais son bourreau le poursuit, lui plantant d’autres coups de couteau.Henry se vide de son sang et meurt. Jugé hier, Makhou sera édifié sur son sort le 19 mai prochain.