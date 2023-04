Une délégation de l’Élysée chez Macky Sall : La réponse ferme d'Abdou Karim Fofana

"Le Sénégal est un pays de justice où les juges sont libres. Il est inadmissible qu’un autre pays vienne faire justice à notre place. Il faut être sérieux. Une délégation de l’Élysée au palais ? Il faut être sérieux. On a vu l’opposition broder des informations qui n’ont rien à voir avec la réalité. C’est juste de la manipulation de politique politicienne. Chaque fois, on veut faire porter le beau rôle à l’opposition, faire en sorte que l’État soit tyrannique. De toutes les façons, le procureur et Mame Mbaye Niang ont interjeté appel. Donc, qui peut le plus peut le moins".















Telle est la réaction du porte-parole du gouvernement sur une supposée intermédiation française. Abdou Karim Fofana était l’invité du "Jury du dimanche" sur emedia.









Poursuivant, il indique qu'"on a entendu partout que c’est un procès politique pour empêcher à un tel d’être candidat. On nous a dit aussi qu’il n’y aurait pas procès. Notre système judiciaire a tenu. On a fait des appels, on a affiché les photos des juges, des photos d’hommes politiques. Malgré les tentatives de troubles à l’ordre public, la justice a tenu".









"Notre justice a fonctionné. Et pourtant, on nous a fait croire, pendant des années, par la manipulation de l’opposition, surtout par le parti Pastef de Sonko, que la justice n’est pas libre au Sénégal. Que la justice cherchait son inéligibilité. Que la justice était à la solde de l’Exécutif, alors qu’il n’en était rien", peste Abdou Karim Fofana.













Le porte-parole du gouvernement précise ne pas avoir l'habitude de commenter les décisions de justice. "En tant que républicain, il y a une réelle séparation des pouvoirs. J’ai une analyse, peut-être, un peu plus politique de ce que la justice vient de dire".