Une formation politique historique quitte la coalition Benno Bok Yakaar

Défection dans les rangs de la coalition Benno Bok Yakaar.





Les membres du Mouvement pour le Socialisme et l’Unité( MSU), formation politique historique fondée par feu Mamadou Dia, ont décidé de mettre fin à leur compagnonnage avec la coalition Benno Siggil Sénégal (mise en place lors de la présidentielle 2012) et la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette décision annoncée, ce jeudi 17 novembre 2022, lors d’ une conférence de presse est surtout motivée par une volonté manifeste de ne plus être sous une “politique de domination et d’exploitation par une infime minorité antipatriotique (injustice sociale, inégalité sociale), celle du pouvoir en place sanctionné par les citoyens sénégalais lors des élections locales et législatives”.





C’est la raison pour laquelle le MSU s’engage vers une révolution. Selon le coordonnateur du parti, Djibril Seck, la formation va “participer à l’élection présidentielle de 2024”.