Une fusillade en Californie fait au moins 8 morts, le tireur abattu

Une fusillade à San Jose en Californie a fait au moins huit morts ce mercredi 26 mai

Un employé d’une entreprise de transports publics a tué au moins huit personnes ce mercredi 26 mai sur le site de la compagnie à San José, en Californie, a indiqué la police, dernier exemple en date de la violence par arme à feu aux États-Unis.“Je peux confirmer qu’à l’heure actuelle, huit personnes sont décédées”, a déclaré Russell Davis, de la police du comté de Santa Clara, tout en prévenant que le bilan pourrait s’alourdir.Le tireur présumé, qui est décédé, était un employé de l’entreprise de transports publics visée, la Valley Transportation Authority (VTA), a précisé M. Davis, sans donner les circonstances de sa mort.“Nous avons reçu des informations indiquant que des engins explosifs se trouveraient à l’intérieur du bâtiment”, a-t-il ajouté, expliquant qu’une équipe de démineurs était sur place pour fouiller les lieux et s’assurer “que la sécurité du public est assurée”.La fusillade a eu lieu mercredi matin autour de 06H45 locales près d’un centre de maintenance et de stockage de la VTA à San José, ville californienne située au sud de San Francisco.Des employés de la VTA figurent “parmi les victimes”, selon la police, qui n’a pas précisé leur nombre. Le site a été évacué et la “gravité des blessures” est en train d’être évaluée, a dit l’entreprise sur Twitter. Devant le centre de maintenance se trouvaient des dizaines de véhicules de police et des secours, ainsi que des agents du FBI.“Nos pensées vont vers les victimes et leurs familles”, a réagi Karine Jean-Pierre, une porte-parole de la Maison Blanche. “Ce qui est clair, comme le président l’a dit, c’est que nous souffrons d’une épidémie de violence par arme à feu dans ce pays.“C’est un moment très sombre pour notre ville et sa population, mais nous avons vu comme les gens peuvent se serrer les coudes dans ces moments très difficiles”, a déclaré le maire de San José, Sam Liccardo.“Nos pensées et notre amour vont à la famille VTA, à l’organisation et à ce qu’elles ont dû traverser”, a déclaré, très ému, Glenn Hendricks, président du conseil d’administration de la compagnie. “C’est une horrible tragédie qui s’est produite”, a-t-il déploré.Une série de fusillades ont endeuillé les États-Unis ces derniers mois, notamment dans une installation de FedEx à Indianapolis, dans un immeuble de bureaux en Californie, dans un supermarché à Boulder (Colorado) et dans plusieurs salons de massage à Atlanta.Le week-end dernier, douze personnes ont été tuées par balle et une cinquantaine ont été blessées à travers le pays dans un regain de violence par arme à feu.Joe Biden a dévoilé début avril des mesures - timides - visant à limiter la prolifération des armes à feu aux États-Unis. La violence par arme à feu est “une honte internationale”, avait fustigé le président démocrate.Depuis le début de l’année 2021, les armes à feu ont fait plus de 17.635 morts aux États-Unis, suicides inclus, et 231 fusillades ayant fait plusieurs victimes ont été recensées, selon le site Gun Violence Archive.