Unification des ailes politiques et armées du MFDC et dépôt des armes : Le IRAPA-JAKAAY brise le silence





L'Initiative de réunification des ailes politiques et armées du MFDC, Irapa-Jakaay, structure qui a vu le jour suite aux difficultés de compagnonnage avec le Sud, a longtemps œuvré pour le retour de la paix en Casamance. Cette branche du MFDC ayant opté pour la négociation et le dépôt des armes a décidé qu'après chaque rencontre de faire la situation sur le terrain.

Le chargé de communication du Irapa-Jakaay, Seyni Badji, interpelle toutes les ailes combattantes qui souhaitent la fin de l'utilisation des armes après autant d'années de conflits. Cette section du MFDC toujours engagée pour le dépôt des armes et la fin du conflit salue l'adhésion de César Atoute Badiatte à leur cause à travers les accords de Guinée-Bissau. Un acte fort pour la reconstitution du cadre de vie en Casamance.

" La guerre ça suffit ", dixit Seyni Badji. Pour lui l'acte posé par César Atoute est à encourager. Le chargé de communication de Jakaay estime qu'ils sont disposés à accompagner César Atoute s'il est vraiment intéressé par le dépôt des armes. "Jakaay est prêt à s'entretenir avec César sur les tenants et aboutissants de ce projet de dépôt des armes, pour que tout soit clair ", fait comprendre le chargé de communication de cette section du MFDC engagée pour la paix.

S'agissant du cas de Salif Sadio, Seyni Badji confie que " Jakaay est prêt à aller rencontrer Salif pour lui expliquer le projet et lui demander d'y adhérer, mais faudrait-il que le concerné c'est-à-dire le chef de guerre du front Nord Salif Sadio affiche son désir de les rencontrer". Pour les membres de Irapa-Jakaay, l'heure de la paix et de taire les armes en Casamance est plus que propice et a véritablement sonné.